Ceferin muito crítico com Agnelli: «Quer a Superliga a meio de uma guerra»

Aleksander Ceferin deixou muitas críticas à Superliga e a Andrea Agnelli, presidente da Juventus. O esloveno considerou que o dirigente dos bianconeri vive num "Mundo paralelo" por voltar a falar na competição "a meio de uma guerra", depois de já o ter feito "durante a pandemia"."O projeto da Superliga não é inteligente, não é sobre futebol. Estou cansado disso. A primeira vez que o lançaram, fizeram-no a meio da pandemia. Agora, durante a guerra: vivem num Mundo paralelo. Enquanto trabalhamos para salvar os jogadores, eles querem relançar o projeto", começou por dizer Ceferin no 'Business of Football Summit'.E prosseguiu: "Podem pagar a qualquer um para dizer que é uma boa ideia, mas continua a não ter sentido. Podem jogar as competições deles, mas se o fizerem, não poderão jogar as nossas".O esloveno abordou ainda o formato da Liga dos Campeões e a proposta de um Mundial a cada dois anos. "Ainda há coisas a serem esclarecidas. Hoje temos 32 equipas [na Champions], teremos 36, mas ainda temos de descobrir como adicionar outros quatro lugares. Haverá mais vagas para ligas médias e pequenas. Eu não compararia a situação da Superliga com a da FIFA, nós discutimos com a FIFA todos os dias. O Mundial a cada dois anos também é um projeto que ninguém quer".Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, também interviu no evento, acusando as equipas envolvidas na Superliga de "mentirem mais que Putin". "Fizeram inimigos na UEFA e na Premier League, que têm um modelo de crescimento oposto. Sabemos disso e temos informações que nos dizem isso".Ceferin, recorde-se, é padrinho da filha de Andrea Agnelli.