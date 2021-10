Celtic soma e segue com Jota a titular

Diante do St. Johnstone, o Celtic festejou a terceira vitória seguida na liga escocesa (2-0). Jota foi titular na partida da 10ª jornada, decidida com os golos de Giakoumakis e Juranovic. A equipa do avançado cedido pelo Benfica está em 4º lugar com 19 pontos, menos um do que Dundee United, Rangers e Hearts.