Celton Biai convocado para a Guiné-Bissau

O guarda-redes Celton Biai foi pela primeira vez convocado para a seleção principal da Guiné-Bissau, depois de ter representado as seleções jovens de Portugal, anunciou o selecionador guineense, Baciro Candé, na terça-feira.

O luso-guineense, de 23 anos, integra a lista de 23 convocados para os jogos de preparação com a Guiné-Conacri, marcado para 13 de outubro, e com o Togo, agendado para 17 de outubro, realizando-se ambos em Portugal.

Ligado ao V. Guimarães, clube pelo qual cumpriu 10 jogos na equipa principal em 2022/23, antes de ficar de fora da pré-época em 2023/24 e de regressar à competição no domingo, pela equipa B vimaranense, na goleada por 4-0 ao Lamelas, Celton Biai vai representar a Guiné-Bissau depois de ter somado 39 internacionalizações pela seleção sub-21 portuguesa, as últimas no Europeu do verão anterior.

Além do guarda-redes, João Pedro, avançado dos gregos do Panetolikos, que, em Portugal, representou Santa Clara, Trofense, Gil Vicente, Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, Marciano Tchami, dianteiro dos espanhóis do Almería com formação no Leixões, e Ouparine Djoco, guarda-redes dos belgas do Francs Borains, são novidades nos convocados.

A lista inclui mais quatro futebolistas que alinham em Portugal: o defesa Nito Gomes, do Marítimo, os médios Sori Mané, do Ac. Viseu, e Ronaldo Camará, do Feirense, e o extremo Famana Quisera, também do Ac. Viseu.

Os djurtus concentram-se em estágio para os dois jogos particulares a partir de 09 de outubro, em Portugal.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Ouparine Djoco (Francs Borains) e Celton Biai (V. Guimarães).

- Defesas: Baba Fernandes (Accrington), Opa Sangante (Dunquerque), Nanu (Samsunspor), Houboulang Mendes (Almería), Nito Gomes (Marítimo), Jefferson Encada (Pharcos) e Fali Candé (Metz).

- Médios: Sori Mané (Ac. Viseu), Alfa Semedo (Al-Tai), Janio Bikel (Gaziantep), Ronaldo Camará (Feirense) e Edson da Silva (Nea Salamis).

- Avançados: Carlos Mané (Kayserispor), Famana Quizera (Ac. Viseu), Dálcio Gomes (APOEL Nicósia), Toni Gomes (Hapoel Hadera), Franculino Djú (ex-Midtjylland), Mauro Teixeira (Yverdon), Marciano Tchami (Almería), Zinho Gano (Zulte Waregem) e João Pedro (Panetolikos).