Central da seleção polaca bloqueia número de Paulo Sousa e mostra-o nas redes sociais

To jak to jest ? czy nie #tylko ?? pic.twitter.com/1dOnoDqXIl — Kamil Glik (@kamilglik25) December 30, 2021

Kamil Glik, internacional polaco, também não gostou da atitude de Paulo Sousa, que trocou a seleção da Polónia pelo Flamengo, e mostrou-o nas redes sociais. O defesa central do Benevento bloqueou o número do treinador português no WhatsApp.Glik junta-se assim aos dirigentes, jogadores, jornalistas e adeptos polacos que criticaram durante Paulo Sousa por abandonar a seleção do país pouco antes de a equipa disputar o playoff de apuramento para o Mundial do Qatar.