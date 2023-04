CEO do Al Nassr e o impacto de Ronaldo: «Negociar com jogadores tornou-se mais fácil»

Cristiano Ronaldo chegou ao Al Nassr em janeiro deste ano e, desde aí, o futebol saudita tem mostrado evidentes sinais de crescimento. Quem o garante é Ahmed Alghamdi, CEO da equipa onde atua CR7, que garante que a contratação do internacional português tornou algumas coisas mais fáceis."A chegada de Ronaldo foi muito importante para a nossa Liga. Negociar com jogadores tornou-se mais fácil desde que ele veio para cá", começou por dizer Alghamdi, em declarações ao 'Sportskeeda'.E acrescentou: "Foi um acordo histórico e é a prova de que estamos a viver o renascimento [do futebol saudita]. É algo que ainda está a ter impacto à volta do mundo. Vai ter um impacto muito positivo na imagem do país e vai mostrar ao mundo o progresso da Arábia Saudita".Cristiano Ronaldo, refira-se, tem contrato com o Al Nassr até 2025.