CEO dos Whitecaps e o interesse em Otávio e Chiquinho: «Competimos com grandes organizações»

Axel Schuster, CEO e diretor desportivo dos Vancouver Whitecaps, foi esta terça-feira, no decurso de uma conferência de imprensa virtual, questionado sobre o interesse dos canadianos em Otávio e Chiquinho. E ainda que não confirme o interesse, o dirigente da equipa da Major League Soccer... também não o desmentiu.





"Não confirmo nada. Digo sempre que devemos abordar as situações da melhor forma, pois estamos a competir com grandes organizações mundiais pelo jogador que estamos à procura. Creio que é uma boa estratégia não falar sobre isso, de forma a não mostrar que o jogador está disponível", disse o dirigente.Presente na mesma conferência de imprensa, o técnico Marc dos Santos explicou o jogador que os Whitecaps procuram. "Precisamos de alguém com uma grande atitude com e sem bola, que nos possa ajudar a dar mais ritmo ao jogo e também faça chegar a bola aos avançados. É esse o perfil que procuramos e ainda estamos no mercado à procura", disse o treinador luso canadiano.Refira-se que, conformeadianta esta quarta-feira, a opção Major League Soccer não agrada a Otávio e nem mesmo a proposta salarial aliciante - 1,6 M€ de salário anual e 4,6 M€ em prémio de assinatura - o fez aceitar a proposta que lhe foi oferecida.