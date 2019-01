Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador de 2018 nos Globe Soccer Awards

18h42 - É o final da gala no Dubai. Cristiano Ronaldo ganhou o prémio de melhor jogador e melhor golo do ano. Já Jorge Mendes foi eleito o melhor agente.18h41Ronaldo: "É uma honra receber este troféu. Tenho de agradecer à família, à minha namorada, ao meu filho – o mais velho, porque os bebés estão no hotel. Aos meus amigos, ao Jorge [Mendes] e ao staff. Ganhei muitos troféus, a Liga dos Campeões, foi inacreditável novamente. Estou muito feliz por ganhar mais um prémio. Sonho ganhar muitas coisas com a Juventus. O que aconteceu em 2018 já passou. Gosto de desafios, a minha nova vida é na Juventus. Obrigado ao povo árabe que me recebeu tão bem. E claro, obrigado aos mais novos, são a minha motivação. Também jogo por eles, motivam-me para jogar bem e marcar golos. As crianças são o futuro."O nome foi anunciado por Didier Deschamps.18h32 - O Prémio Carreira vai para o brasileiro Ronaldo: "Quero agradecer a todos os clubes onde joguei e à seleção brasileira. Agradeço à milha mulher e aos meus filhos, bem como a todos os fãs do futebol. Temos uma grande responsabilidade enquanto jogadores de futebol, as pessoas adoram-nos pelo que fazemos. Espero que os mais jovens continuem esta história porque fazemos muita gente feliz e isso é o mais importante.18h28 - Gianni Infantino anuncia o treinador do ano: o francês Dider Deschamps é o vencedor após ter conquistado o Mundial!18h19 - Blaise Matuidi, médio da Juventus e da seleção francesa, vence o Prémio Carreira como jogador no ativo. "Estou orgulhoso por ganhar este troféu. Obrigado à minha família, em especial ao meu pai e à minha mãe."18h15 - Jorge Mendes com um discurso simples em palco: "Estou orgulhoso, é uma honra estar aqui novamente. Agradeço às pessoas das Gestifute, treinadores e jogadores. Obrigado e bom ano para todos."18h13 -. O agente português conquista o prémio no Dubai!18h13 - Cristiano Ronaldo volta a subir ao palco para anunciar o agente do ano.18h08 - Fabio Paratici (Juventus) recebe o prémio de melhor diretor desportivo do ano.18h03 - O Atlético Madrid é eleito o clube do ano.17h52 - Ronaldo sobe ao palco e fala à plateia: "Antes de mais, feliz ano novo a todos. Agora estamos em 2019, um novo ano. 2018 é passado, já lá vai. Comecei muito bem com este prémio para este maravilhoso golo. Infelizmente foi contra a minha atual equipa. Obrigado aos fãs, porque sem eles o futebol não é nada".17h49 -O craque da Juventus é premiado pelo pontapé de bicicleta pelo Real Madrid, precisamente frente à atual equipa.17h44 - Ronaldo acaba de entrar na cerimónia acompanhado pela namorada Georgina Rodríguez. Gianni Infantino, presidente da FIFA, levanta-se e saúda o avançado português.17h40 - O treinador Fabio Capello é distinguido com o Prémio Carreira.17h30 - Início da cerimónia no Dubai!------------------------------------------------- Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes estão entre os nomeados aos Globe Soccer Awards, que são atribuídos esta quinta-feira no Dubai. Eis alguns dos nomeados:Antoine GriezmannCristiano RonaldoKylian MbappéJorge MendesStefano CastagnaJonathan BarnettReal MadridAtlético MadridLiverpoolDidier DeschampsDiego SimeoneJürgen KloppMassimiliano AllegriZinédine Zidane