Chaló entra a ganhar na Champions africana

Francisco Chaló entrou a ganhar na nova época. O Paradou derrotou o CI Kamsar, da Guiné-Conacri, por 3-0, em jogo a contar para a Liga dos Campeões africana (CAF).





A estreia no campeonato argelino está marcado para o dia 15 no terreno do US Biskra. Recorde-se que, em 2018/19, o treinador português festejou um histórico 3.º lugar.