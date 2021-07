Chamada de Messi após conquista da Copa América vale publicidade... ao WhatsApp

Não é novidade que tudo aquilo que Lionel Messi faz é destaque à volta do mundo, e desta vez não foi diferente. É que a chamada que o argentino fez com a família, depois da conquista da Copa América (triunfo sobre o Brasil por 1-0), serviu, nas redes sociais do avançado, como publicação patrocinada pelo WhatsApp.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi)

"Que momento especial! Foi logo após a final, quando estava a comemorar a Copa América com a minha família numa vídeochamada", escreveu Messi no seu Instagram, antes de identificar o perfil da aplicação."Olha, Ciro!", exclamou o argentino para o filho, enquanto se referia à medalha de campeão que tinha ao pescoço. O vídeo soma quase 14 milhões de visualizações em menos de 24 horas.