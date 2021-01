Chelsea empresta Fikayo Tomori ao AC Milan até final da época

O internacional inglês Fikayo Tomori é o novo reforço do AC Milan, tendo sido emprestado pelos ingleses do Chelsea até final da temporada, com opção de compra, anunciou esta sexta-feira o líder da Liga italiana.

Apesar de os rossoneri não terem revelado o valor da cláusula de opção de compra, a comunicação social inglesa refere que os italianos terão de pagar 30 milhões de euros ao Chelsea, caso queiram ficar com o central em definitivo.

Tomori, de 23 anos, fez toda a formação no Chelsea e estreou-se pela equipa principal dos 'blues' em 2016, sob a 'mão' do técnico Guus Hiddink.

Seguiram-se empréstimos a Brighton (2016/17), Hull City (2017/18) e Derby County (2018/19), antes de se estabelecer no plantel dos londrinos na temporada passada, em que participou em 22 partidas e marcou dois golos.

Esta época, tem estado arredado das primeiras opções de Frank Lampard, somando apenas dois jogos.

No AC Milan, que lidera a Serie A, Fikayo Tomori vai ser companheiro de equipa dos portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot, que está emprestado pelo Manchester United.