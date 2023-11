'Chicharito' anuncia saída dos LA Galaxy: «Obrigado a todos os envolvidos nesta minha jornada»

Javier Hernández anunciou esta sexta-feira a sua saída dos LA Galaxy, colocando assim um ponto final na ligação de quase quatro anos ao clube norte-americano. Através das redes sociais, o avançado internacional mexicano, que está a contas de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, tinha contrato com o emblema da MLS até dezembro deste ano, depois de ter renovado, em setembro último, por mais uma época, de forma automática.

"A vida torna-se emocionante a partir do momento em que tudo te permites evoluir e mudar para novos desafios. Obrigado a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta minha jornada de quatro anos. Obrigado por tudo LA Galaxy", escreveu o futebolista de 35 anos.

Desde 2020 no clube, Javier Hernández somou um total de 39 golos e cinco assistências em 82 jogos disputados pelos LA Galaxy.



Quase em simultâneo, o próprio clube norte-americano também anunciou a saída do experiente avançado com um comunicado no seu site oficial: "Estamos gratos ao Javier pela sua dedicação e contribuição ao LA Galaxy. Em quatro épocas, foi um líder apaixonado pelo nosso clube dentro e fora do campo. Desejamos-lhe as maiores felicidades para o futuro", declarações do treinador Greg Vanney.