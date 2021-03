Chilavert e a morte de Maradona: «Que o procurador tenha tomates e prenda advogados e médicos»

José Luis Chilavert, antigo guarda-redes da seleção do Paraguai, teve muitas quezílias com Maradona em campo mas agora mostra-se revoltado com os contornos da morte do antigo craque argentino e junta-se ao coro dos que pedem por justiça.





"O que mais me dói, e aproveito para fazer uma denúncia pública, é que os médicos que mal atenderam o Diego deviam estar presos porque se tivessem cuidado bem dele, agora estaria vivo", revelou Chilavert à 'Sport 890', uma rádio do Uruguai.E prosseguiu: "É uma vergonha, oxalá um procurador na Argentina atue e prenda os advogados e médicos que o exploraram. É penoso ver que terminou assim e que ninguém diga nada. Gostaria de ver um procurador com tomates para prender advogados e médicos."Recorde-se que a imprensa argentina tem revelado uma série de áudios e mensagens de médicos e pessoas que cuidavam do antigo craque, onde se torna evidente que houve negligência no tratamento de Maradona.