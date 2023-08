China: Beijing Guoan de Ricardo Soares não vai além de um nulo com o Tianjin

O Beijing Guoan de Ricardo Soares não foi além de um nulo (0-0) na visita ao reduto do Tianjin, em jogo a contar para a ronda 21 do campeonato chinês. A turma orientada pelo treinador português entrou mal no encontro mas conseguiu reagir na segunda parte, apesar de o esforço demonstrado frente ao 8.º classificado não ter sido suficiente para conseguir desfazer o nulo no marcador.

Com este resultado, a equipa de Ricardo Soares segue no 6.º posto da tabela classificativa, somando agora 32 pontos, menos 20 do que o líder destacadíssimo Shanghai Port. Já o Tianjin - que não vence há seis jornadas - tem agora 31 pontos.