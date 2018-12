China: Ex-sportinguista Pedro Delgado no Shandong Luneng

O médio Pedro Delgado, de 21 anos, que nas duas últimas épocas esteve ao serviço do Sporting (sempre ao serviço da equipa B, nunca chegando a atuar oficialmente pelo conjunto principal) vai representar os chineses do Shandong Luneng a partir de janeiro próximo, juntando-se ao grupo nos primeiros dias do novo ano.O jogador foi negociado com os chineses em agosto último pelo então líder do Sporting, Sousa Cintra, e os leões já receberam o valor acordado, que não é conhecido. Pedro Delgado ficará ligado ao Shandong Luneng por quatro épocas e nos últimos meses esteve sem competir, realizando apenas trabalho individual.Em agosto, no último dia de mercado, Pedro Delgado esteve perto de ingressar no Farense, da 2.ª Liga, por empréstimo do Sporting (atendendo a que só poderia ser inscrito pelo Shandong Luneng em janeiro de 2019) e deslocou-se mesmo a Faro, a fim de acertar a mudança, mas na altura já o certificado internacional tinha seguido para a China, o que inviabilizou a cedência aos algarvios.Pedro Delgado, natural de Portimão, iniciou a sua carreira no Portimonense, passou pelos juvenis do Sporting e já júnior seguiu para o Inter de Milão. Voltaria aos leões em 2016/17. É internacional por Portugal nos escalões sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21.