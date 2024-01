Chipre: Sá Pinto tropeça mas ainda é líder

O Apoel de Ricardo Sá Pinto perdeu (1-2) de forma surpreendente com o Ethnikos Achna, na 19.ª jornada, mas manteve a liderança na liga cipriota. O golo de Tomané (60’), que atuou os 90 minutos, não foi suficiente para evitar o desaire do guia. Cabrera (50' e 56') fez os dois golos do anfitrião, que segue na 10.ª posição.

A equipa de Ricardo Sá Pinto soma 42 pontos, mais cinco do que o vice-líder, o Anorthosis, que pode hoje encurtar a desvantagem. O conjunto onde atuam Manuel Geraldes e José Castro defronta esta tarde o AEL Limassol (9.º com 19 pontos), que conta com Miguel Oliveira e Hugo Basto no plantel.