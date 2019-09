Cristiano Ronaldo não está na gala do FIFA The Best

PRIMICIA @EduAguirre7

CRISTIANO RONALDO NO ACUDE a la gala 'THE BEST'

Cristiano Ronaldo não vai estar presente na gala do FIFA The Best , em Milão. De acordo com o programa 'Chiringuito', o craque da Juventus encontra-se com fadiga muscular e, por isso, ficará em Turim a recuperar.Recorde-se que o internacional português é um dos concorrentes ao prémio de melhor do Mundo, juntamente com Lionel Messi e Van Dijk.