Choque no Paraguai: Mulher de Ivan Torres assassinada durante concerto

É uma notícia trágica que chegada desde o Paraguai. Cristina Vita Aranda, mulher de Ivan Torres, jogador do Club Olimpia, morreu no seguimento de um tiroteio ocorrido na zona VIP de um concerto no Anfiteatro Jose Asuncion Flores, no domingo.

De acordo com os relatos da imprensa paraguai, Aranda, de 29 anos, foi apanhada num fogo cruzado originado por questões relacionadas com tráfico de droga. O concerto, que ocorreu na capital Asuncion, foi interrompido por um intenso tiroteio que teria como alvo Ederson Salinas Benitez, um conhecido traficante local.

Quatro pessoa foram atingidas, sendo que há a lamentar a morte de Cristina Aranda e ainda um homem chamado Marcos Ignacio Rojas. A modelo e o futebolista estavam neste momento em processo de divórcio, depois de 10 anos de casamento.

As autoridades locais estão a investigar o incidente.