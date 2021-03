Choupo-Moting falha jogos dos Camarões por erro insólito no envio de e-mail

Éric Maxim Choupo-Moting ficou de fora da convocatória dos Camarões para a dupla jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) por causa de um erro no envio de um e-mail.





A ausência do nome do avançado do Bayern Munique nas escolhas do técnico português António Conceição para os encontros com Cabo Verde e Ruanda causou alguma perplexidade, com muitos adeptos a questionarem a lista do selecionador.Mas esta segunda-feira o jornal 'Bild' revelou o motivo que é, no mínimo, insólito. O responsável da Federação dos Camarões encarregue de enviar os e-mails a jogadores e respetivos clubes a dar conta da convocatória enviou a mensagem para... ele próprio e, naturalmente, nem Choupo-Moting nem o Bayern Munique foram informados atempadamente.Assim, o jogador de 31 anos não poderá dar o seu contributo aos Leões Indomáveis que, contudo, já estão apurados para a próxima CAN.