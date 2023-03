Choupo-Moting prolonga contrato com o Bayern Munique até 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Eric Maxim Choupo-Moting, de 33 anos, prolongou contrato com o Bayern Munique por mais uma época, até 2024, informou esta sexta-feira o clube alemão, em comunicado divulgado no site oficial.

"O Choupo é um artista com a bola, tem tido muito bons desempenhos nos últimos anos. Na primeira fase desta época ajudou-nos nas lacunas que tínhamos na frente de ataque", considerou o diretor desportivo do Bayern Munique, Hasan Salihamidzic.

Já o avançado, que esteve em 24 jogos esta época e marcou 15 golos, disse estar feliz com a renovação, justificando que se sente bem, juntamente com a família, em Munique, onde se encontra a cumprir a terceira temporada.

"Naturalmente, estou feliz por poder ajudar a equipa", disse o avançado, que conta ainda no currículo com passagens por Hamburgo, Nuremberga, Mainz, Schalke, Stoke City e Paris Saint-Germain.

Choupo-Moting chegou à Baviera no outono de 2020, depois de terminar contrato com o PSG, e foi, inicialmente, contratado por uma única temporada, e depois por mais duas, num contrato que expirava no final de junho deste ano.