Clube da 2.ª divisão da Turquia anuncia Anelka como CEO

Nicolas Anelka, antigo futebolista francês que passou por clubes como PSG, Arsenal, Real Madrid, Manchester City ou Chelsea, foi esta quinta-feira oficializado como CEO do Ümraniyespor, um clube da 2.ª divisão da Turquia."Bem-vindo, professor", escreveu no Twitter, em francês, Ümraniyespor, que ocupa a 12.ª posição no campoenato.Anelka, de 44 anos, antigo internacional gaulês, viveu uma breve experiência de três meses como dirigente do Hyères, um clube da divisão francesa, em 2021.