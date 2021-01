Clube russo apresenta proposta a Khabib Nurmagomedov... e até já há ficha de inscrição

Khabib Nurmagomedov retirou-se do MMA em outubro e nas últimas semanas mostrou vontade de tornar-se futebolista profissional. "Estou a preparar-me para a estreia no futebol. Sou um agente livre e estou pronto para aceitar ofertas", escreveu, no Twitter, o russo de 32 anos, no último domingo. E a primeira oferta 'formal' chegou nas últimas horas.





O FC Kamaz, que disputa a 3.ª divisão da Rússia, reagiu à disponibilidade de Khabib e fez-lhe uma proposta, invocando as razões pelas quais deve aceitar e convidando-o a integrar o estágio de pré-época, de três semanas, que o clube vai iniciar a 12 de fevereiro. "Damos-te a hipótese de te estreares no futebol. O PFL [3.ª divisão] é o futebol do UFC... Jogamos todas as partidas apenas para vencer, somos uma equipa ambiciosa com a missão de entrar na FNL [2.ª divisão]", pode ler-se numa publicação do clube no Twitter.Não se sabe se a estrela do MMA irá ou não aceitar a proposta, mas a PFL apressou-se a facilitar o processo ao disponibilizar uma ficha inscrição já preenchida. "Se tudo correr bem basta inserir a data de emissão", escreveu, também no Twitter, a entidade que regula a 3.ª divisão russa.