Clubes turcos lançam campanha de ajuda às vítimas do sismo

O sismo de magnitude 7,4, cujo, continua a ter repercussões em todo o Mundo. Agora foi a vez dos principais clubes turcos, que não foram tão afetados pelo terramoto, mostrarem-se solidários para com as vítimas.Segundo o jornal turco 'Fanatik', Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas e Trabzonspor vão iniciar esforços para ajudar a população local."Estamos a acompanhar com pesar os desenvolvimentos relacionados com o terremoto, que está a afetar Karamamaras e todo o nosso país. Vamos auxiliar as regiões necessitadas através das nossas associações oficiais, escolas desportivas e grupos de adeptos, em cooperação com a AFAD [Ministério de Gestão de Desastres e Emergências]. Contamos com o apoio de todos os adeptos do desporto", comunicou o Galatasaray.Já o Besiktas anunciou que "organizará uma campanha de ajuda para cidadãos", enquanto o Fenerbahçe de Jorge Jesus confirmou: "Como Fenerbahçe, que esteve ao lado do seu país e dos seus cidadãos até hoje, começamos a trabalhar imediatamente para dar o passo mais benéfico diante do desastre nacional de hoje. Declaramos que estaremos ao lado dos nossos cidadãos em áreas de desastre com um plano de ação que determinaremos como resultado das mais recentes reuniões."Por sua vez, o Trabzonspor informou os seus adeptos de que "podem entregar materiais de ajuda da lista de necessidades no Centro Cultural Hamamizade Ihsan Bey".