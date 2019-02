Cluj despede António Conceição e José Peseiro está na calha para o suceder

O treinador português António Conceição foi demitido pelo Cluj, apesar de se encontrar a liderar o campeonato romeno com três pontos de vantagem, anunciou esta terça-feira o clube no seu site oficial."O Cluj e o técnico António Conceição chegaram a um acordo sobre a rescisão amigável do contrato. Agradecemos a Toni pelo trabalho que ele fez nos sete meses que passou no banco da nossa equipa e desejamos-lhe muita sorte na sua carreira", refere a nota.Alin Minteuan, treinador da segunda equipa do clube, irá assumir interinamente o comando técnico dos campeões nacionais até ser encontrado o substituto de António Conceição.O português José Peseiro (ex-Sporting), de acordo com alguns órgãos de comunicação social romenos, poderá ser o próximo treinador do Cluj, que apesar de líder não vence há três jogos.O Cluj somou apenas um ponto nos últimos três encontros no campeonato romeno e a derrota por 2-0 frente ao Universidade Craiova, segundo posicionado, a três pontos, terá precipitado a decisão de demitir o treinador português.O treinador bracarense António Conceição, de 57 anos, assumiu o Cluj em julho de 2018 e deixa o campeão romeno ao fim de 24 jogos, dos quais venceu 13, empatou sete e perdeu quatro.