Com 55 anos, Miura aumenta recorde de futebolista mais velho de sempre e atira: «Não joguei muito tempo...»

Kazuyoshi Miura aumentou no último domingo [ontem], na partida entre o Criacao Shinjuku e o Suzuka Point Getters, a contar para a 24.ª jornada da quarta divisão japonesa, o recorde - que já detinha - de futebolista profissional mais velho do mundo a atuar numa partida oficial. Com 55 anos e 225 dias, Kazuyoshi Miura entrou aos 76 minutos de uma partida disputada no reconstruido Estádio Nacional do Japão, que contou com uma assistência recorde na competição de 16.218 pessoas nas bancadas.





"Quando estava no banco de suplentes, senti o mesmo de sempre, mas depois de entrar em campo fui gradualmente ganhando ritmo e sinto que consegui estar confortável em campo. Não joguei muito tempo, mas penso que estarei apto para jogar na próxima partida. Estou muito feliz por poder jogar", começou por dizer o veterano avançado, minimizando a importância de regressar aos golos: "Penso que o mais importante é que a equipa continue a ganhar jogos. Para regressarmos à J-League temos de dar tudo em campo e mostrar esses resultados aos cidadãos de Suzuka. Queremos mostrar que podemos estar na J-League. Queremos ter a possibilidade de mostrarmos as nossas forças, como queremos fazer nos próximos seis jogos", disse o atleta no final da partida deste domingo.

Ainda assim, Kazuyoshi Miura, que completa 56 anos em fevereiro, está longe da idade que definiu para colocar um ponto final nesta longínqua carreira como futebolista, uma vez que já afirmou querer continuar a jogar futebol até aos 60 anos.