Com álcool no sangue e a 200 km/h: ex-PSV condenado a pena de prisão por acidente que matou criança

O médio holandês Rai Vloet, de 27 anos, foi esta segunda-feira condenado a dois anos e meio de prisão depois de, em 2021, ter estado envolvido num acidente de viação que matou Gio, um menino de quatro anos.Segundo informação avançada hoje pelo jornal holandês 'Algemeen Dagblad', Vloet - que esteve ausente do julgamento por atuar na Rússia, pelo Ural - foi acusado de estar ao volante sob o efeito de álcool e em excesso de velocidade. Alegadamente, o jogador conduzia a cerca de 200 km/h, "com o acelerador no fundo e não tentou travar nem desviar-se" na altura em que embateu no carro onde seguia o menino, juntamente com a família.A mesma fonte garante ainda que Vloet mentiu numa fase inicial, frisando que não era ele quem estava ao volante e, posteriormente, dizendo que não tinha bebido.Além da sentença - que o Ministério Público tinha pedido para ser de três anos e meio de prisão - Vloet ficará sem conduzir nos próximos quatro anos. O advogado, citado pela imprensa holandesa, assegura que o jogador "não vai fugir" à sentença.Vloet representava o Ural desde setembro do ano passado. Ao longo da sua carreira teve passagens por equipas como PSV, Frosinone ou Excelsior.