Com Taremi em destaque, Irão vence Síria e apura-se para os 'quartos' da Taça Asiática

O Irão de Mehdi Taremi apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça Asiática ao bater, esta quarta-feira, a Síria nos penáltis após um empate a um golo durante o período regulamentar (1-1, 5-3 pen.). O avançado do FC Porto foi uma das figuras do encontro ao apontar, de penálti, o golo dos iranianos ainda na primeira parte (34').Na segunda parte, Omar Maher Khribin, médio do Al Wahda, viria a empatar o marcador, também através da conversão de uma grande penalidade (64'). Contudo, em apenas 10 minutos (81' e 90'+1), Mehdi Taremi viu dois cartões amarelos, o primeiro por simular um penálti, e acabou por ser expulso, deixando o Irão com menos um jogador durante o prolongamento.Mesmo em inferioridade, os iranianos aguentaram a pressão do adversário e mostraram-se mais eficazes no desempate por penáltis (5-3).O Irão vai agora defrontar o Japão, que hoje eliminou o Bahrain com um triunfo por 3-1, nos quartos de final da competição asiática. O vencedor deste duelo irá travar forças com a seleção que sair vitoriosa do embate entre Qatar e Uzbequistão.