Como o PSG impediu que representante do Real Madrid falasse com Mbappé na gala da Bola de Ouro

A cerimónia de entrega da Bola de Ouro juntou a elite do futebol mundial em Paris, com jogadores de elite e representantes de grandes clubes reunidos debaixo do mesmo teto. Por vezes nestes cenários há quem aproveite para dar uma palavrinha ou até mesmo iniciar um novo negócio, por isso o PSG esteve na gala devidamente prevenido.Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', Kylian Mbappé esteve sempre com o presidente do PSG e o diretor desportivo do clube por perto. Al-Khelaïfi e Leonardo montaram uma espécie de 'guarda pretoriana' ao redor do avançado francês, que é pretendido pelo Real Madrid.Emilio Butragueño, o representante do Real Madrid na cerimónia, não conseguiu aproximar-se do jogador, nem para o cumprimentar.Dentro de um mês, quando abrir o mercado de transferências, Mbappé poderá iniciar conversações com qualquer clube, pois faltarão seis meses para que termine o contrato com o PSG.