Computadores a voar, sexo, cabeçada na cara e sangue: ex-companheira acusa Giggs em tribunal

O julgamento de Ryan Giggs, acusado de ter agredido a ex-companheira, está ter grande repercussão na imprensa inglesa. Kate Greville, de 36 anos, deu pormenores das agressões perante o juiz e falou numa relação "tóxica" com o antigo jogador do Manchester United, de 48 anos."Veio em direção a mim e, do nada, deu-me uma cabeçada na cara", contou Kate Greville, entre lágrimas, citada pelo 'The Sun'. "Estava em estado que choque. Caí para trás, o meu lábio inchou de imediato. Coloquei as mãos na boca e senti o sabor do sangue.""Ele olhou-me diretamente nos olhos e deu-me uma cabeçada na cara. Quis magoar-me de forma deliberada", acrescentou Kate. Contou também que foi tratada "como uma criada", frisando que Giggs lhe atirou um computador à cabeça numa discussão num hotel no Dubai."Não me deixava em paz, nunca houve um momento em que não quisesse ter relações sexuais", contou a mulher, acrescentando que até o seu cão foi vítima das ameaças de Giggs.O antigo futebolista é igualmente acusado de agredir Emma Greville, irmã mais nova de Kate. Durante uma discussão do casal, Emma terá tentado defender a irmã e Giggs "empurrou-lhe a cabeça para o chão".Foi também revelado no julgamento que o antigo futebolista tentou chantagear Kate com um vídeo íntimo. Ela explicou que quis deixar o companheiro, devido à infidelidade com pelo menos 8 mulheres e pelo seu comportamento controlador, mas que ele lhe enviava "50 mensagens por hora" ameaçando-a divulgar um suposto vídeo íntimo do casal que teria na sua posse.