Conmebol referiu-se a Maradona como "o melhor da história" e criou mal-estar na CBF

"Deixou-nos o melhor jogador de futebol da história", foi esta declaração da Conmebol, a lamentar a morte de Diego Armando Maradona que causou mal-estar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), refere esta sexta-feira a imprensa brasileira. A cúpula do organismo máximo do futebol brasileiro não gostou de ver a Conmebol a colocar o argentino, campeão mundial de 1986, indiretamente, a cima de Pelé.





Nos dejó el mejor jugador de fútbol de la historia, pero el recuerdo de su maravilloso talento, de sus goles y sus hazañas vivirán por siempre en nuestra memoria.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/RBODXntAbF — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 25, 2020

O incómodo aumentou com a declaração de Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol: "Uma honra para mim ter tido uma relação muito amigável com o melhor jogador do mundo".Refere a imprensa brasileira, que esta insatisfação foi comunicada, informalmente, a Alejandro Dominguez, que tentando afastar a polémica, terá feito chegar à CBF o recado de que considera Pelé e Maradona "os dois são os melhores".