CONMEBOL revela equipamentos de Flamengo e River Plate na final da Libertadores

O dia em que será encontrado o próximo campeão da Libertadores está cada vez mais perto e, a pouco e pouco, vão sendo revelados os pormenores daquela que será uma grande final entre o Flamengo de Jorge Jesus e o River Plate, no Estádio Monumental, no Peru.A CONMEBOL revelou, esta sexta-feira, após uma reunião técnica, os equipamentos que ambas as equipas sul-americanas vão utilizar no relvado, tendo ainda definido alguns pormenores para a final como o horário de saída dos hotéis, entrevistas pré-jogo obrigatórias, controlo antidoping, questões de segurança, entre outras, tal como cita o jornal argentino 'Olé'.Desta forma, os jogadores orientados pelo treinador português irão vestir a tradicional camisola rubro-negra (vermelha e preta), com calções brancos, ao passo que o River Plate irá usar a camisola branca com a faixa vermelha, com calções pretos. Quanto à equipa de arbitragem, camisola verde e calções pretos.No que toca aos guarda-redes, os argentinos irão usar o equipamento azul celeste, enquanto que a equipa brasileira irá usar o mesmo equipamento que Diego Alves utilizou na meia-final com o Grémio, o laranja.