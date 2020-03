Copa América adiada para julho de 2021

"Devido à evolução mundial do Coronavírus e com o objetivo de proteger a saúde do futebol sul-americano, a CONMEBOL adia a celebração da 47.ª edição da Copa América de 11 de junho a 11 de julho de 2021", anunciou esta terça-feira o organismo que gere o futebol sul-americano.





Debido a la evolución mundial del Coronavirus y con el objetivo de salvaguardar la salud del fútbol sudamericano, @CONMEBOL aplaza la celebración de la 47 edición de Copa América a las fechas del 11 de junio al 11 de julio de 2021



A competição, que ia decorrer na Argentina e na Colômbia entre 12 de junho e 11 de julho foi assim adiada para o próximo ano, assim como o Europeu