Copenhaga de Zeca sagra-se campeão da Dinamarca pela 14.ª vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Copenhaga sagrou-se este domingo, pela 14.ª vez na sua história, campeão dinamarquês de futebol, ao vencer o Aalborg por 3-0, em jogo da 10.ª e última jornada da fase de campeão.



A equipa da capital que conta com Zeca Rodrigues, futebolista internacional grego nascido em Portugal, terminou o campeonato com mais três pontos do que o Midtjylland, que também venceu na despedida, batendo em casa o Randers por 3-2.

O título hoje do Copenhaga, que sucede ao Brondby, era quase impossível de não acontecer, num cenário em que era preciso a derrota da equipa e uma vitória do Midtjylland por mais de uma dezena de golos, devido ao critério de desempate.