Coreia do Sul: Jeonbuk de José Morais apura-se para as meias-finais da Taça

O Jeonbuk, comandado pelo português José Morais, apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça da Coreia do Sul, com uma goleada por 5-1 no terreno do Busan, também do primeiro escalão, com Gustavo em destaque.

O avançado brasileiro, que passou pelo Nacional na época de 2015/16, foi lançado na partida aos 62 minutos, quando o Jeonbuk já vencia por 2-1, e assinou um hat-trick, aos 72, 77 e 81.

Antes, o Busan até chegou a estar em vantagem, com um golo do também brasileiro Vintecinco, logo aos quatro minutos, mas a equipa do técnico português deu a volta ao marcador com remates certeiros de Cho Kyu-Sung, aos 28, e Han Kyo-Won, aos 47.

Seongnam, Pohang Steelers e o Ulsan também se apuraram para as meias-finais.

O Jeonbuk Motors conquistou por três a Taça da Coreia do Sul, a última em 2005.