Coreia do Sul: Jeonbuk de José Morais apura-se para os quartos de final da Taça após prolongamento

O Jeonbuk, orientado pelo português José Morais, precisou, esta quarta-feira, de ir a prolongamento para 'carimbar' a qualificação para os quartos de final da Taça da Coreia do Sul.

O campeão coreano, que na última época tinha sido eliminado logo na estreia da competição, teve que sofrer frente ao Jeonnam, da segunda divisão, para vencer por 3-2, depois de consentir o empate nos 90 minutos.

A vencer por 1-0, com golo de Lee Seung-Ki, aos 17 minutos, a equipa de José Morais consentiu o empate nos instantes finais, com um golo de Lee Seung-Ki, aos 89, e foi apenas no tempo extra que conseguiu o apuramento.

Son Jun-Ho, aos 96 minutos, e Kunimoto, aos 100, fizeram o 3-1, antes de Ha Seung-Un reduzir para o Jeonnam, aos 102.