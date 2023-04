Corinthians abordou Leonardo Jardim

O Corinthians está à procura de resolver o dossiê relativo ao treinador e, no meio do processo, abordou Leonardo Jardim para assumir o lugar.Segundo apurou, o técnico português chegou a ser hipótese, mas as conversações não avançaram devido à pressa do emblema brasileiro em selar o processo.Uma urgência que dificultou a logística, dada a necessidade do próprio treinador em pesar todos os fatores, incluindo o de estar possivelmente a um jogo de ser campeão pelo Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.Leonardo Jardim, refira-se, está em final de contrato e tem também abordagens da Europa.