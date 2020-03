Coronavírus: Antigo guarda-redes do Barcelona em estado crítico após regresso dos EUA

O antigo guarda-redes do Barcelona Rustu Reçber está em estado crítico. O turco, de 46 anos, foi infetado com o Covid-19 e nas últimas horas a sua condição agravou-se drasticamente, de acordo com os meios de comunicação social do seu país.





Foi a mulher, Isil, quem acabou por transmitir o vírus a Rustu, que jogou igualmente no Antalyaspor, Fenerbahçe e Besiktas, além de ter marcado uma era na seleção (120 jogos). O problema surgiu depois de uma viagem aos Estados Unidos, pois não foi cumprido o tempo de quarentena necessário (14 dias) antes do regresso ao trabalho.