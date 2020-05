Coronavírus: Jeonbuk de José Morais vence em jogo de bancadas vazias e com interesse mundial

Um golo de Lee Dong-Gook deu esta sexta-feira a vitória ao campeão sul-coreano de futebol, Jeonbuk, num jogo com bancadas vazias, disputado após um adiamento por dois meses do campeonato devido ao novo coronavírus.

Nunca um jogo da K-League terá despertado tanto interesse, com a equipa campeã sul-coreana, treinada pelo português José Morais, a iniciar a defesa do título, num jogo com elevado número de pedidos para transmissão televisiva.

No estádio de Jeonju, palco do Mundial de 2002, o Jeonbuk defrontou o Suwon Bluewings, um adversário que na última época disputou o grupo de manutenção e não de campeão, mas que venceu a Taça da Coreia do Sul.

Num dia de muita chuva, o silêncio das bancadas contrastou com os gritos dos jogadores, num jogo com transmissão no Twitter oficial da K-League e em mais de 17 países com direitos televisivos, como Índia, Alemanha ou Austrália, entre outros.

"Já existia algum interesse antes na K-League, mas o número [de pedidos de transmissão] subiu com o anúncio do regresso da Liga", disse o presidente da Liga, Kwon Oh, acrescentando que outros contratos estão a ser negociados.

Com quase todos os campeonatos parados devido ao novo coronavírus -- exceções da Bielorrússia, Nicarágua ou Turquemenistão -, o regresso dos jogos na Coreia do Sul foi um 'oásis no deserto' para o futebol mundial.

"Queremos mostrar do que somos capazes e jogar um futebol de ataque", disse o médio Kim Bo-kyung ainda antes do jogo, em que o Jeonbuk apenas conseguiu chegar à vantagem, e à vitória, com o adversário reduzido a dez.

A expulsão do australiano Terry Antonis, aos 75 minutos, 'ajudou' a equipa do José Morais, que esteve sempre por cima, mas só conseguiu marcar, num desvio ao primeiro poste após um canto, aos 84 minutos.

Na comemoração do golo, as regras sanitárias e o novo contexto mundial não foram esquecidos, com o avançado Lee Dong-Gook a usar o antebraço para cumprimentar os companheiros de equipa.

A Coreia do Sul iniciou o seu campeonato dois meses depois do que estava previsto antes da crise sanitária mundial, num período em que também a Taça da Ásia e Liga dos Campeões asiáticos foram suspensos.

Na Europa também quase todas as Ligas estão suspensas e em França e Países Baixos foram mesmo canceladas, enquanto a Alemanha tem previsto um regresso em 16 de maio, e Portugal já apontou a retoma para o fim de semana entre 30 e 31 de maio, sujeito ao consentimento das autoridades sanitárias.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.