Coronavírus: Campeonato da Eslovénia é retomado a 5 de junho

A Liga da Eslovénia, suspensa desde meados de março devido à pandemia da covid-19, vai regressar a 5 de junho, anunciou esta terça-feira a federação.

"Esperamos que todas as medidas para impedir a propagação do vírus sejam implementadas antes do reinício da competição", referiu o organismo, num comunicado que não especifica se os jogos serão disputados sem público.

Na próxima semana será detalhado o programa dos jogos, num campeonato que, com 36 jornadas disputadas, tem o Olímpia e o Maribor empatados no primeiro lugar, com 80 pontos, mais sete do que o Domzale.

A Taça da Eslovénia também vai prosseguir, com a realização das meias-finais e o jogo decisivo marcado para 24 de junho.

A Eslovénia interrompeu o campeonato em 12 de março devido ao surto da covid-19 no país, na fronteira com a Itália, um país particularmente afetado.

Com a situação aparentemente controlada, com 104 mortes e cerca de 1400 casos de infeção, Ljubljana começou na semana passada a levantar algumas restrições.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho, depois de a Liga alemã ter sido retomada no sábado.

