Coronavírus: Federação australiana suspende campeonato de futebol

A Federação Australiana de Futebol (FFA) anunciou esta segunda-feira a suspensão da Liga A, o principal campeonato de futebol do país, devido às restrições impostas pelo governo local, por causa da pandemia da Covid-19.

O organismo revelou que esta decisão tem "o apoio unânime de todos os clubes e partes envolvidas" e que, em 22 de abril, será feita uma nova avaliação à situação, com o objetivo de poder "concluir a competição o mais rápido possível".

"É um adiamento. Queremos garantir que os jogadores mantenham a ideia de que a Liga será retomada o mais rápido possível, embora a realidade seja que não sabemos como o vírus se espalhará", afirmou o presidente da FFA, James Johnson.

A suspensão da Liga A acontece quando faltam cinco jornadas para o fim, embora várias rondas estejam incompletas, já como efeito da propagação do novo coronavírus.

O Sydney FC, atual detentor do título, lidera a prova com oito pontos de vantagem sobre Melbourne Victory, que é segundo classificado com mais três jogos disputados.

De acordo com os últimos dados, até agora, a Austrália apresenta 2.136 casos de pessoas infetadas e um total de oito mortos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.