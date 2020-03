Coronavírus: governo espanhol impõe que Valencia-Atalanta se dispute à porta fechada

O jogo Valencia-Atalanta referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga os Campeões Europeus de futebol disputar-se-á à porta fechada, anunciou esta terça-feora ministro espanhol da Saúde, Consumo e Bem-estar Social, Salvador Illa.

A partida entre espanhóis e italianos está marcada para o próximo dia 10 de março, mas a epidemia do coronavírus no Norte de Itália levou as autoridades espanholas a decidirem que o jogo decorresse sem público.

A equipa da Atalanta é da cidade de Bergamo, que faz parte da região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo surto do coronavírus.

Na primeira mão disputada naquela cidade italiana, a Atalanta venceu o Valencia por 4-1.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo as autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A OMS declarou a epidemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e o risco de contágio "muito elevado".