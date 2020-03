Coronavírus: Jogador do Hannover 96 acusa positivo

Timo Hubers, jogador do Hannover 96, acusou esta quarta-feira positivo num teste realizado para despistar a presença de coronavírus no organismo do defesa.





A informação foi confirmada pelo clube do segundo escalão do futebol alemão, sendo que o jogador, de 23 anos, está agora de quarentena na sua própria habitação."Uma vez que não teve contacto com seus companheiros de equipa desde o contágio, não se pode esperar que companheiros tenham sido infetados por ele", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais do clube.