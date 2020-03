Coronavírus leva a isolamento de Maradona: argentino está entre o grupo de risco

Depois de ter publicado nas redes sociais uma mensagem de apoio aos italianos que vivem momentos complicados devido ao surto de coronavírus, Diego Armando Maradona pede aos argentinos para cumprir as recomendações das autoridades e dá o exemplo. Maradona está em isolamento.





Uma medida que o clube Gimnasia de La Plata explicou: "Com Maradona estamos a tomar medidas de precaução. Ele está isolado numa sala, pois faz parte do grupo de risco. Todos os médicos da Superliga falámos e sugerimos às autoridades a suspensão dos jogos e dos treinos. Como médicos, somos responsáveis", afirmou o médio do Gimnasia, Flavio Tunessi.Na sexta-feira, Maradona mostrou-se preocupado com a pandemia de coronavírus."Espero que na Argentina consigamos reagir a tempo. Alguns brincam com a situação, mas a verdade é que no último sábado ninguém falava de pandemia, todos nos cumprimentávamos com um beijo e os estádios estavam cheios. Mas bem, cada um compra aquilo que quer. Espero que todos possamos seguir em frente da melhor maneira. Lá e cá. É difícil educar um país em 15 minutos , isto resolve-se com educação, obediência e respeito. Muita sorte a todos!", escreveu El Pibe.