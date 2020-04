Coronavírus: Maioria dos clubes gregos quer regresso do campeonato

A maioria dos clubes que disputam o campeonato grego de futebol, interrompido devido à pandemia de covid-19, votaram a favor do regresso em 14 de junho, ainda que esteja dependente da aprovação do governo helénico.

Segundo a imprensa grega, as autoridades do país devem pronunciar-se na quinta-feira sobre o recomeço da primeira divisão, da qual 10 dos 14 clubes são favoráveis ao regresso.

"O campeonato não pode recomeçar após 14 de junho", disse o presidente da liga grega, Minas Lysandrou, após uma conferência por telefone com os proprietários dos clubes, acrescentando que os treinos devem retomar em 18 de maio ou, o mais tardar, em 25 de maio.

Dos 10 clubes que se mostraram favoráveis, incluiu-se o Olympiacos, atual líder da competição e treinado pelo português Pedro Martins, enquanto PAOK, campeão em título e orientado pelo compatriota Abel Ferreira, Panathinaikos, Panetolikos e Panionios se manifestaram contra a retoma das partidas.

A Superliga divide-se em duas fases: no final das 26 jornadas da temporada regular, já concluídas, a competição é dividida em dois grupos, com os seis primeiros a competirem para determinar o campeão e os lugares europeus. As últimas oito formações disputam 'play-off' de manutenção.

Os campeonatos de futebol de França e Holanda foram, entretanto, cancelados, enquanto países como Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal preparam o regresso à competição.

