Coronavírus: Obi Mikel deu 'murro na mesa' e rescindiu com o Trabzonspor

Na Turquia o futebol continua com os jogos a decorrerem agora à porta fechada. Decisão que não é de agrado de muitos jogadores, com Obi Mikel a tomar uma decisão drástica: rescindiu o contrato com o Trabzonspor.





"A vida antes do futebol. Não estou tranquilo e não quero continuar a jogar nesta situação. Todos deveriam estar em suas casas com as suas famílias num momento tão crítico como este. A época deveria ser cancelada, já que o mundo enfrenta uma situação tão turbulenta"; refere o médio, que tinha mais um ano de contrato.Obi Mikel deixou a Turquia e viajou para Londres, onde se encontra a sua família, e tem sentido o apoio de muitos futebolistas: Radamel Falcao, avançado do Galatasaray, já lhe manifestou solidariedade: "A vida é mais importante que o futebol".