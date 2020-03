Coronavírus 'obriga' Hulk a pedir autorização ao Shanghai SIPG para treinar... no Palmeiras

O internacional brasileiro Hulk, avançado do Shanghai SIPG, equipa orientada pelo treinador português Vítor Pereira, espera, de acordo com informação avançada pela imprensa brasileira, uma autorização por parte do emblema chinês para poder treinar com a equipa do Palmeiras.





A paralisação do campeonato chinês e da Liga dos Campeões da Ásia, por culpa do coronavírus, levou aos jogadores da equipa procurarem alternativas para manterem a forma física com o objetivo de estarem preparados para dar início aos confrontos a contar para a Liga dos Campeões da Ásia, que serão disputados em maio. Hulk não perdeu tempo e pediu autorização ao Shanghai SIPG para poder utilizar as infraestruturas do Verdão e aguarda agora a documentação oficial por parte do emblema chinês.