Coronavírus: Peter Lim cede dois hotéis em Manchester aos serviços de saúde

O empresário Peter Lim, principal acionista da equipa espanhola de futebol do Valencia, cedeu aos serviços de saúde do Reino Unido dois hotéis na cidade inglesa de Manchester, para ajudar na luta contra a pandemia da Covid-19.

s dois hotéis, um localizado perto do estádio do Manchester United e outro no centro da cidade inglesa, têm cerca de 200 camas, que vão ficar à disposição dos serviços de saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro de 2019, e espalhou-se por mais de 179 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que no dia anterior. O número de mortos no país subiu para seis.