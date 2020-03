Coronavírus: Presidente do Olympiacos recupera da infeção após quarentena

O presidente do Olympiacos, Evangelos Marinakis, que se encontra há duas semanas em quarentena, após ter acusado positivo ao novo coronavírus, foi submetido a um segundo teste que resultou negativo, foi esta segunda-feira anunciado.

"Fiquei em casa, comuniquei com muitos dos meus amigos e parentes, li muito, vi televisão, ouvi música e passei várias horas a navegar na Internet", disse o presidente do clube grego Olympiacos, que tem como treinador de futebol o português Pedro Martins.

O empresário grego Evangelos Marinakis, de 52 anos, que é igualmente dono do clube inglês Nottingham Forest, referiu que tudo isso o ajudou a entender o que está a acontecer no resto do mundo e a ver, uma vez mais, o quão frágil é o nosso planeta.

"Vale a pena ficar em casa para nos protegermos e aos nossos parentes. Ao ficar em casa, protegemo-nos e negamos o vírus que se intromete nas nossas vidas. Ao ficar em casa, defendemos a nossa comunidade e a saúde pública e evitaremos a propagação do vírus", refere Evangelos Marinakis.

O presidente do Olympiacos alerta para que, no atual cenário de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), "não há espaço para se ser descuidado ou egoísta" e "é necessário permanecer disciplinado e totalmente alinhado com o governo e os técnicos".

"Preciso estender os meus agradecimentos aos médicos do sistema nacional de saúde pelos seus cuidados e conselhos, aos heróis vestidos de verde ou branco que atendem 24 horas por dia e a todos os meus amigos, pelo seu amor sem fim", acrescenta.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 29 mortos e 2362 infetados confirmados. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 2 de abril.