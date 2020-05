Coronavírus: 'The Times' avança que Liverpool-At. Madrid pode ter originado 41 mortes

Em Inglaterra acreditam que o jogo entre Liverpool e Atlético Madrid, em março, pode ter provocado 41 mortes por coronavírus. Segundo o 'The Times', foi esse o número total de vítimas relacionado com o encontro dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, no qual os colchoneros venceram no prolongamento (3-2). A conclusão surgiu após um estudo realizado pela Edge Health, suportada por dados do Serviço Nacional de Saúde Britânico. Cerca de 3 mil adeptos do Atlético Madrid estiveram em Liverpool e entre 25 e 35 dias atingiram-se os números avançados pelo 'Times'.





Reino Unido e Espanha são, de resto, dois dos países mais afetados pela pandemia. Em Inglaterra morreram mais de 35 mil pessoas, enquanto em Espanha os dados apontam para pouco mais de 28 mil vítimas.