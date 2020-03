Coronavírus: Werder Bremen-Bayer Leverkusen, primeiro jogo adiado na Alemanha

O encontro Werder Bremen-Bayer Leverkusen, da 26.ª jornada da Liga alemã, agendado para a segunda-feira, foi cancelado, tornando-se no primeiro jogo da prova que não se vai realizar como medida de prevenção do Covid-19.

De acordo com um comunicado dos dois clubes, a decisão final partiu do governo local da cidade de Bremen, que optou pelo cancelamento do jogo, depois de saber que existia a possibilidade de cerca de "2.000, 3.000 adeptos se puderem juntar fora do estádio".

Todos os jogos desta ronda da 'Bundesliga' estão agendados para decorrer à porta fechada, devido à propagação do novo coronavírus, mas o Werder Bremen-Bayer Leverkusen, que iria fechar a ronda, foi o primeiro a ser cancelado.

O campeonato germânico é o único, até agora, das principais ligas europeias que ainda está em atividade, depois de Espanha, França, Inglaterra e Itália terem todos interrompido as provas. O mesmo aconteceu em Portugal.

De acordo com os últimos dados, a Alemanha é terceiro país europeu com mais pessoas infetadas com Covid-19 (3.117), tendo já ocorrido sete mortes.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 131 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.