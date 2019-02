Corpo retirado de avião era de Emiliano Sala

As autoridades de Dorset confirmaram esta noite que o corpo retirado na quarta-feira dos destroços do avião que se despenhou a 21 de janeiro, na viagem entre Nantes e Cardiff, é do argentino Emiliano Sala. De acordo com o comunicado da polícia, a identificação foi por um médico legista, que confirmou tratar-se do malogrado avançado, que perdeu a vida quando se mudava para o País de Gales para selar a transferência do Nantes para o Cardiff.Lembre-se que a bordo do avião seguia ainda o piloto David Ibbotson, corpo do qual ainda está desaparecido. De resto, refira-se que as autoridades anunciaram que as famílias de ambos foram já contactadas e que será dado apoio psicológico neste momento difícil.O avião que transportava o jogador argentino de 28 anos desapareceu dos radares a 21 de janeiro, pelas 20h00, quando o futebolista e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o atleta era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube.No domingo, os destroços da aeronave foram localizados por uma equipa de busca privada comandada pela família Sala e, no dia seguinte, um corpo foi localizado na aeronave. O avião foi encontrado no Canal da Mancha a cerca de 20 quilómetros a norte de Guernsey, perto da zona da sua última transmissão.